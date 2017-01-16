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Литовский молочник Vilkyskiu pienine отправил первую партию продукции в Китай

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Одна из крупнейших молокоперерабатывающих компаний в Литве Vilkyskiu pienine направила первый груз своей продукции в Китай. 20 тонн литовской моцареллы должны поступить на китайский рынок в течение месяца. Это первый литовский молочник, экспортировавший продукцию в Китай.

“Груз отправлен судном 12 января. Возможно, путешествие груза продлится месяц. Мы отправили один морской контейнер, в котором около 20 тонн моцареллы”, – сообщил BNS руководитель Vilkyskiu pienine Гинтарас Бярташюс.

В августе Китай утвердил список из 16-ти литовских молокоперерабатывающих компаний, которые могут экспортировать на этот гигантский рынок. Литве китайский рынок крайне важен после августа 2014 года, когда Россия ввела эмбарго на пищевые продукты и Литва утратила этот прибыльный рынок экспорта, куда отечественные молочники экспортировали около 20-40% продукции.

BNS

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