Литовский парламентарий А. Скарджюс избежал импичмента

Представитель правящей Литовской социал-демократической трудовой фракции Артурас Скарджюс избежал импичмента.

В субботу сейм утвердил выводы специальной комиссии о том, что оснований для начала импичмента А. Скарджюсу нет.

За выводы проголосовало 67 членов сейма, против было 33, 13 воздержались.

Председатель Комиссии по импичменту, «аграрий» Агне Ширинскене сказала, что комиссия исходила преимущественно из заключения досудебного расследования. Правоохрана не установила, что член сейма совершил преступное деяние.

А. Ширинскене также сказала, что почти все обжалованные действия члена сейма имели место в 2012 году — начале 2016 года, то есть не во время этого срока полномочий парламента. Согласно разъяснению Конституционного суда (КС), импичмент члену сейма возможен, если он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию в период после дачи новой присяги.

Глава комиссии признала, что установлены отдельные нарушения этики А. Скарджюсом, но они не могут считаться грубыми.

Расследование было начато на основании обращения нескольких парламентариев относительно того, что А. Скарджюс мог нарушить присягу и грубо нарушить Конституцию, так как его семья на исключительных условиях сдавала в аренду земельные участки под ветряные электростанции и вносила предложения по законам об энергетике обновляющихся ресурсов.

Комиссия по импичменту интересовалась и бизнесом семьи А. Скарджюса в сфере обновляющейся энергетики в Беларуси. Дело в том, что частично контролируемое семьей политика предприятие «Инвестэнергострой» финансировало проект создания электростанций на обновляющихся ресурсах в Беларуси и на кредит банка «Белгазпромбанк» российского газового концерна «Газпром», а электроэнергию предприятие дорого продает белорусскому госконцерну «Белэнерго».

Принимая свои выводы, Комиссия по импичменту опиралась и на свою проверку, и на материалы прекращенного прокуратурой досудебного расследования.

BNS