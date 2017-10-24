Литовский пожарник совершит забег из Даккара в Вильнюс

Пожарный-спасатель 5-ой команды Управления Вильнюсского округа по противопожарной охране и спасению – 45-летний Айдас Ардзияускас во вторник начинает забег Даккар – Вильнюс протяженностью 8 тыс. километров.

А.Ардзияускас, которому предстоит преодолеть 3448 километров через Африку и 4537 километров через Европу, рассчитывает вернуться в Вильнюс 16 февраля 2018 года, когда Литва будет отмечать столетие восстановления независимого государства, сообщил Департамент противопожарной охраны и спасения.

Маршрут забега будет пролегать через Сенегал, Мавританию, Западную Сахару, Марокко, Гибралтар, Испанию, Францию, Монако, Италию, Австрию, Чехию, Польшу.

А Ардзияускас уже обежал Литву, совершил забег вокруг Балтийского моря, пересек Америку.

BNS

Метки: Литва