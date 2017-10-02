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Литовский премьер готовится к визиту в Ватикан

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 14:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис готовится к визиту в Ватикан на этой неделе. В Ватикане он встретится с папой Франциском.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас сказал BNS, что глава правительства обсудит с понтификом сотрудничество государства и церкви, роль государства в сохранении сакральности религиозных мест, соблюдении интересов верующих.

С. Сквярнялис также пригласит папу посетить Литву.

Премьер отбывает с визитом в Ватикан в четверг.

Там С. Сквярнялис также планирует встретиться и с канцлером Ватиана. Они обсудят вопросы региональной политики и политики безопасности, помощи Украине, ответ на гуманитарные кризисы.

Премьер также примет участие во встрече с руководством Мальтийского ордена. Кроме того, он планирует посетить предоставленные правительством Италии Литве помещения, в которых разместится литовское посольство в Риме, встретиться с местной литовской диаспорой.

BNS

Метки: 

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