Литовский премьер не спешит искать нового министра экономики

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что не спешит искать нового министра экономики, однако уверяет, что у него есть несколько кандидатов.

“Я особенно и не ищу, есть несколько кандидатов, которыми и ограничились. Просто нужно подождать, еще посмотреть, как пойдут в сейме политические процессы, сколько у нас будет новым, старых политических сил. Так что пока, на мой взгляд, министр энергетики прекрасно справляется и с Министерством экономики”, – сказал С. Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

В середине октября социал-демократ Миндаугас Синкявичюс завершил карьеру министра экономики. После того, как совет Литовской социал-демократической партии постановил выйти из правящей коалиции, М. Синкявичюс заявил, что выполняет волю партии и покидает пост министра.

Временно исполняющим обязанности министра экономики назначен министр энергетики Жигимантс Вайчюнас.

BNS

Метки: Литва, М. Синкявичюс, Саулюс Сквярнялис