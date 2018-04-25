Литовский премьер: подорожание электричества и газа вызывает беспокойство

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Рост цен на электроэнергию вызывает беспокойство, но если бы не действия правительства, цены выросли бы еще больше, говорит литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Участники рынка ранее в этом месяце прогнозировали, что электроэнергия и газ для бытовых потребителей с янвая следующего года могут подорожать на 15–20%, а для бизнеса электроэнергия может подорожать на 30-60%.

По словам премьера, действия правительства ограничили рост цен на электричество и газ.

«Подорожание электроэнергии вызывает беспокойство. «С косой» уже прошлись, потому что если бы это не было сделано, то цифры были бы совсем другими. Рост цен превысил бы 30%», — сказал С. Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Премьер подчеркивает, что правительство может влиять на цены ограниченно, а главной причиной подорожания является рост цен на сырье на международных рынках.

«Подорожание связано с не зависящими от нас факторами — ценами на сырье на международных рынках. И газ, и электроэнергия несколько лет подряд дешевели, но существует определенный цикл, поэтому наша цель — сделать так, чтобы эти цифры были другими. Думаю, что эти цифры (рост цен – BNS) еще не окончательные», — сказал С. Сквярнялис.

Последний раз электричество дорожало для потребителей в 2013 году, потом оно каждый год дешевело.

По данным независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, на прошлой неделе цена на электроэнергию в Литве снизилась на один цент до 53,74 евро за мегаватт-час.

BNS