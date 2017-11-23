Литовский премьер предлагает кандидатуру В. Синкявичюса в министры экономики

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис подтвердил BNS, что выбрал кандидатуру парламентария, заместителя руководителя парламентской фракции “аграрии” Виргиниюса Синкявичюса на пост министра экономики.

“Кандидатура В. Синкявичюса будет представлены на должность министра экономики. Это мой выбор, который еще должна одобрить президент. В. Синкявичюс прекрасно проявил себя, возглавляя Комитета сейма по экономике. Думаю, что работа министром экономики тоже будет ему удаваться”, – сказал С. Сквярнялис BNS в четверг.

По словам премьер-министра, опыт, профессионализм и компетентность В. Синкявичюса не вызывают у него сомнения.

Если президент одобрит эту кандидатуру, то 27-летний политик станет самым молодым министров в правительстве.

“Это человек, которого в сейме поддержали представители и позиции, и оппозиции. Министерство экономики исключительно важно для страны. Зачастую именно от принимаемых здесь решений зависит, как будет расти наша экономика и сколько средств мы сможем выделять другим областям, поэтому я надеюсь, что В. Синкявичюс гармонично вольется в команду правительства”, – сказал глава правительства.

Должность министра экономики освободилась после того, как заявили о выходе из правящей коалиции социал-демократы во главе с Гинтаутасом Палуцкасом. Бывший министр экономики, социал-демократ Миндаугас Синкявичюс не поддержал такую позицию партии, однако подчинился ее воле и покинул пост.

Министром назначает и освобождает от должности президент по представлению президента.

BNS

Метки: Литва