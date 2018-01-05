Литовский премьер рад, что протестующие медики не политиканствуют

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что состоявшаяся в четверг в Вильнюсе массовая акция протеста по поводу зарплат медиков-резидентов и других изменений в области здравоохранения не стала политическим мероприятием.

“Я рад тому, что это мероприятие, гражданское мероприятие не стало политической акцией, и говорили те, кто должен говорить, у кого наболело, у кого есть проблемы. Я рад, что эти молодые люди, организовавшие мероприятие, выдержали экзамен в этом смысле”, – сказал С. Сквярнялис, который в четверг принял в правительстве организаторов митинга.

Накануне митинга он сказал, что планирующийся митинг – это политическая акция с целью, чтобы проявили себя “определенные политические силы”. В четверг он констатировал, что попытка политических сил прибиться к мероприятию медиков успеха не имела, потому что на митинге выступали те люди, которые вправе поднимать проблемы.

Председатель Литовского союза медиков Дарюс Яунишкис после встречи с премьером в правительстве сказал журналистам, что медики получили обещания, что начнутся изменения.

“На самом деле что нужно нам от правительства – надежда, что начнутся реформы, что начнутся изменения, которых не было много-много лет. Так что сегодня мы получили эту надежду от премьер-министра, получили обещания”, – сказал Д. Яунишкис.

На шествие и митинг в Вильнюсе в четверг собралось более 1 тыс. человек, преимущественно молодых медиков.

BNS

Метки: Литва