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Литовский премьер С. Сквярнялис решил не переезжать в резиденцию в Турнишкес

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 08, 17:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в понедельник сообщил, что принял решение не переезжать в резиденцию в престижном районе Турнишкес и остается жить в Вильнюсском районе, в деревне Смигляй.

“Нет, в резиденцию в Турнишкес я переезжать не буду. Останусь жить там, где живу сегодня. Сегодняшняя ситуация с безопасностью позволяет мне принять такое решение. Я полностью доверяю профессионалам, сотрудникам Департамента охраны руководства (ДОР), которые прекрасно выполняют свою работу. Если ДОР будет видеть и скажет, что ситуация меняется, что нужны другие решения – будут другие”, – написал С. Сквярнялис в социальной сети Facebook.

Он говорит, что после назначения премьером не хочет изоляции и старается по мере возможностей “жить, как рядовой нормальный человек”, посещать различные мероприятия, спортивные соревнования, кино, театр, общаться с соседями, общиной.

По мнению С. Сквярнялиса, резиденцию премьера в Турнишкес можно будет использовать в репрезентативных целях, для дипломатических приемов и подобных мероприятий.

“Я не хочу и не собираюсь изолироваться. И наконец: ну, не чувствую я, что заслужил резиденцию в Турнишкес в 600 квадратных метров, хоть ты что хочешь”, – пишет он.

BNS

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