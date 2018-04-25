Литовский премьер считает, что визит в Израиль принес много пользы

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что критикуемый президентом его визит в Израиль принес много пользы, поскольку было подписано соглашение о кибернетической безопасности, обсуждались актуальные экономические и политические вопросы.

Глава правительства сказал, что Израиль — это существенный партнер Литвы на Ближнем Востоке, особенно по вопросам безопасности и экономики, а также с учетом «исторической перспективы».

«Эта страна по приобретениям в оборонной сфере — один из основных наших партнеров, поэтому я считаю, что это визит принес действительно большую пользу, поскольку был и экономический форум, была конференция по кибернетической безопасности, был подписан очень важный договор о сотрудничестве между нашим центром кибернетической безопасности и их аналогичным ведомством, состоялись встречи с общественностью, с литваками, был прекрасный прием», – сказал журналистам в правительстве С. Сквярнялис.

Так премьер ответил на критику президента Дали Грибаускайте о том, что визит принес больше вреда, чем пользы, поскольку международная общественность и иностранные СМИ оценили его неоднозначно.

С. Сквярнялис утверждает, что в ходе визита «представлялись и защищались интересы Литвы и жителей Литвы».

Палестинцы вручили Литве ноту в связи с посещением премьером Восточного Иерусалима в сопровождении израильских должностных лиц и решения не посещать Палестинскую автономию.

BNS