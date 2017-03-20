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Литовский премьер: Трудовой кодекс вступит в силу с июля

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что вступление в силу нового Трудового кодекса (ТК) второй раз не будет отложено – он вступит в силу с июля.

“(В Трехстороннем совете – BNS) достигнута принципиальная договоренность. Не то что бы обе стороны были удовлетворены, но это компромисс. Кто-то должен был уступить. Он (ТК – BNS) должен вступить в силу с 1 июля. Альтернативы нет”, – сказал С. Сквярнялис сказал на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, новый ТК важен для условий инвестиций в Литве.

“На встречах с потенциальными инвесторами и в Литве, и, в особенности, за рубежом постоянно поднимался вопрос, будет ли новое регулирование трудовых отношений. Это очень важный момент в плане создания правильных условий для инвестиций, и я не вижу никаких теоретических возможностей того, что и ТК, и социальная модель не вступят в силу 1 июля”, – сказал премьер.

BNS

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