Литовский премьер встретится в Польше с местными литовцами

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду отбывает в Польшу, где встретится с местными литовцами.

Премьер посетит Сувалки, Пуньск и Сейны.

В Пуньске С. Сквярнялис встретится с литовской диаспорой Польши.

В Сувалках и Сейнах премьер собирается обсудить с представителями местных властей сотрудничество самоуправлений Литвы и Польши и ситуацию литовской диаспоры.

«Мы будем говорить с мэром Сувалок о возможности открыть здесь литовский детский сад. Местная община просит о такой услуге», — сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, с польскими политиками также будут обсуждаться вопросы образования.

Польша в последнее время снизила требования к созданию классов национальных меньшинств. Несмотря на сокращение числа учеников, литовцы стремятся сохранить действующие сейчас в Сейнском крае четыре литовские школы.

«Мы хотели бы, чтобы это число не уменьшилось и чтобы условия для граждан Польши литовского происхождения были как можно лучше», — сказал Д. Матулёнис.

Литва также призывает Польшу решать проблемы с литовскими учебниками, потому что по многим нынешним учебникам невозможно обучать из-за часто меняющихся учебных программ.

В Польше проживает около 5 тысяч литовцев.

BNS