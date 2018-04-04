Литовский рынок новых автомобилей в этом году вырос на 16%

В Литве в первом квартале этого года зарегистрировано 7,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 16% больше, чем в январе-марта прошлого года (6,2 тыс.), сообщает компания AutoTyrimai.

Только в марте по сравнению с мартом прошлого года этот рынок увеличился на 29% до 3 тыс. По мнению аналитиков AutoTyrimai, такой рост в прошлом месяце обусловлен реэкспортом.

“Такому росту рынка во многом способствовала и активизация реэкспорта: 894 зарегистрированных в марте новых автомобилей были сняты с регистрации до конца месяца, а сейчас как минимум 34 будут сняты с регистрации в ближайшее время”, – говорится в сообщении AutoTyrimai.

В прошлом месяце на литовском рынке лидировала марка Fiat (892 единиц), на втором месте была Toyota (382), а на третьем Volkswagen (312). Среди престижных марок лидировала Alfa Romeo (56).

BNS

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