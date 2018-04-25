Литовский сейм продлил осеннюю сессию до 14 февраля

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Литовский парламент, планировавший в минувшую субботу завершить осеннюю сессию, решил ее продлить.

За такой проект постановления проголосовал 41 парламентарий, «против» были четверо, трое воздержались.

Осенняя парламентская сессия продлена до 14 февраля.

В ближайшее запланированное пленарное заседание продленной сессии состоится 15 января. Его было решено провести, поскольку по просьбе оппозиции в субботу был объявлен перерыв, а в связи с этим лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис не мог выдвинуть поправки к Закону о защите прав ребенка.

Кроме того, ожидается, что за время продленной сессии дадут присягу вновь назначенные министры образования и окружающей среды.

BNS