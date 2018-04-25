Литовский спикер: сейм должен отклонить президентское вето по планке референдума

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Сейм Литвы должен отклонить вето президента Дали Грибаускайте относительно снижения планки требований на референдуме по вопросу о двойном гражданстве, говорит глава парламента страны Викторас Пранцкетис.

«Вполне вероятно, что, возможно, мы отклоним (вето — ред.) и потом будем вносить другие предложения. Нам еще нужно договориться, что возможно сделать. Цель — двойное гражданство или не лишать людей гражданства, если они получили гражданство другой страны», — сказал спикер парламента журналистам во вторник.

На весенней сессии сейм принял поправки, которые позволяют узаконить двойное гражданство в том случае, если за это проголосует более половины участников референдума, а не всех граждан, однако президент Д. Грибаускайте вернула эти поправки сейму на доработку из-за вероятного противоречия Конституции.

В Конституции сейчас закреплено, что, за исключением предусмотренных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Изменить это положение Конституции можно только на референдуме.

Эмигрировавшие после восстановления независимости Литвы 11 марта 1990 года, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

На начинающейся на следующей неделе осенней сессии сейма В. Пранцкетис обещал внести проект с предложением разрешить гражданам в следующем году определиться, следует ли уменьшить число членов парламента до 121. Спикер говорит, что этот вопрос можно было бы решить на том же референдуме о двойном гражданстве, и то, по его мнению, повысило бы явку. Сейчас в сейме Литвы 141 парламентарий.

«Да, обязательно (внесу проект — BNS). Проект обсуждался и раньше, наверное, немного фракций это поддерживают, потому что это всегда было нежелательным предложением в сейме. Как вам известно, проект сокращения сейма до 101 парламентария в сейме имеется, но о нем сейчас умалчивают. Так я думаю, люди сами могли бы ответить», — сказал спикер.

В январе прошлого года сейм в первом чтении принял поправки к Конституции о сокращении со 141 до 101 числа парламентариев, также о перенесении с октября на март даты парламентских выборов. За проект голосовали инициаторы — «аграрии», за исключением воздержавшейся Лаймуте Маткявичене, представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, часть либералов, а представители всех основных фракций, за исключением отдельных политиков, были против и воздержались.

Дополнение:

Запланированный на следующий год в Литве референдум о расширении института двойного гражданства может обойтись примерно в 2 млн евро, говорит председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите.

«Около двух миллионов может стоить (референдум — ред.) наряду с расходами на организацию выборов», — сказала глава ГИК во вторник на заседании рабочей группы по подготовке референдума в сейме.

По ее словам, средства нужны и на оплату труда избирательной комиссии, и на печатание бюллетеней, и на просветительскую кампанию. Глава ГИК сказала, что более точные цифры сможет назвать на следующей неделе.

BNS