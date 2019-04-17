Литовский стрелок выиграл этап Кубка мира

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Впервые представитель Балтийских стран выигрывает этап соревнований Кубка мира, организованный международной федерацией FITASC в стрельбе по летающим мишеням.

На Кипре в Никосии завершился второй этап соревнований Гран При в стрельбе по летающим мишеням „Compak Sporting». Литовский стрелок, Виргилиюс Грибе, который смог поразить все мишени во второй день, стал победителем данного этапа и завоевал Гран При. Спортсмен показал лучший мировой результат этого года — 197 очков из 200 возможных.

«Уже в первый день я увидел, что могу добиться хорошего результата. А второй день был просто фантастическим. Было облачно, и цели разбивались одна за другой. Здорово побеждать. Все участники соревнований поздравляли, пожали руку, отправили приветствие через Facebook. Я счастлив», — сказал В. Грибе.

Всего в соревнованиях приняло участие 325 стрелков из 22 стран. Помимо В. Грибе, который возглавляет Федерацию охотничьей стрельбы Литвы, в соревнованиях участвовали еще четыре литовских спортсмена: Вайдотас Жичюс, в открытой категории занял 178-е место (162 балла), Жеральдас Дауйотас — на 219-м (155 баллов), Видунас Мекшрунас (150 баллов), Юстинас Валужис – (129 баллов).

13-14 апреля чемпионат мира FITASC переместился в Вильнюс, где прошел Гран При Литвы по правилам “Compak Sporting”. Это спортивное направление в Литве появилось сравнительно недавно — с 2005 года, после создания Литовской федерации охотничьей стрельбы (LSSF).

Компакт-спортинг: — упражнение, максимально приближенное к реальной охоте. Стрелки его выполняют, стоя на одной линии огня, расположенной на расстоянии от 3-х до 5 метров от условной прямоугольной площадки, размером 40 на 25 метров, вокруг которой расставлены метательные машины. Количество метательных машин может быть от пяти и более.

За рубежом этот вид спорта очень популярен. В соревнованиях участвуют 1000 и более стрелков, регулярно проводятся чемпионаты Европы и мира. Это очень демократичный вид спорта, которым может заниматься каждый — независимо от возраста или пола.

Подготовлено по сообщениям СМИ