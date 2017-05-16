Литовский суд: предприятие FL Technics должно получить от российской “Трансаэро” 8 млн. евро

Входящая в литовскую группу авиабизнеса Avia Solutions Group компания по ремонту и надзору самолетов FL Technics должна получить более 8 млн. евро от обанкротившейся российской авиакомпании “Трансаэро”, постановил литовский суд.

Апелляционный суд 9 мая удовлетворил просьбу FL Technics и разрешил исполнение решения Московского арбитражного суда.

В октябре 2015 года Московский арбитраж удовлетворил иск FL Technics по поводу задолженностей на сумму 2,84 млн. евро и на сумму 5,609 млн. долларов (около 5,26 млн. евро) и обязал взыскать их. Российская авиакомпания осталась должна литовскому предприятию за обслуживание самолетов и их двигателей.

Российское правительство в октябре 2015 года отказалось спасать “Трансаэро”, долги которой составляли 250 млрд. рублей (4,05 млрд. евро) посредством интеграции ее в контролируемую государством группу “Аэрофлот”, и разрешило банкротство авиакомпании.

BNS

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