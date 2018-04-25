Литовский суд: В. Титов нарушил присягу

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Член совета городского самоуправления Клайпеды Вячеслав Титов нарушил присягу, когда обвинил партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения, объявил в понедельник Главный административный суд Литвы (ГАСЛ).

Он дал оценку высказыванию В. Титова о том, что А. Раманаускас-Ванагас несет ответственность за гибель 8 тысяч мирных жителей.

«Распространяя такие лживые сведения, ответчик в этом деле не выполнил предъявляемые к каждому политику требования о надлежащем, честном исполнении обязанностей в соответствии с Конституцией и законодательством», — сказал председатель рассматривавшей дело судейской коллегии Гинтарас Крижявичюс.

ГАСЛ впервые принял неблагоприятное для ответчика решения в деле об импичменте.

В. Титов утверждает, что его преследуют за мнение, не совпадающее с официальной позицией государства относительно партизанского сопротивления советской власти после Второй мировой войны.

Однако суд объявил, что свобода слова не является абсолютной.

«Свобода самовыражения не является неограниченной. Она может быть ограничена, однако это должно делаться для обеспечения находящегося под защитой демократического государства добра, чтобы не были ущемлены права других лиц», — сказал Г. Крижявичюс.

«В данном случае мы признали, что ответчик в этом деле без законного на то основания защищается правами свободы самовыражения», — добавил он.

Решение ГАСЛ делает возможным импичмент В. Титову. Он состоится, если за исключение политика из городского совета выскажутся две трети всех членов горсовета.

BNS