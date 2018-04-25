Литовский военный вертолёт тушит пожар в Латвии

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Вертолёт Вооружённых сил Литвы, в среду направленный для оказания помощи в тушении пожаров в лесу и на торфяных болотах в западной части Латвии, в четверг продолжает свою работу.

В случае необходимости поддержка Латвии будет продолжена и в ближайшие дни, говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.

Вертолет Ми-8 с экипажем и системой пожаротушения в Латвии работал до полуночи, затем экипаж вернулся на Шяуляйскую авиабазу для отдыха и техобслуживания, а с утра в четверг вновь продолжил оказание поддержки Латвии.

Для экономии времени и ресурсов, Военно-воздушные силы Латвии выделяют топливо литовскому вертолету, поэтому литовскому экипажу самолета не нужно будет возвращаться для заправки в Литву.

Вертолет Ми-8 Литовских ВВС оснащён оборудованием для забора воды типа Bambi Bucket, которое может единовременно зачерпнуть более 2,5 тыс. литров воды.

Огонь в районе Валгдала муниципалитета Талси распространился на площади около 100 гектаров.

BNS