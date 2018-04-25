Литовским компаниям открыт путь экспорта в Японию

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С 1 февраля вступил в силу договор о свободной торговле между Евросоюзом и Японией, поэтому экспорт литовских товаров на японский рынок должен увеличиться – отменяется 91% таможенных пошлин, включая все промышленные товары.

«Соглашение ЕС и Японии улучшит условия для 180 литовских компаний, которые уже сейчас экспортируют в Японию и откроют новые возможности для других компаний», – отметил в пресс-релизе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Представительство Еврокомиссии в Литве информировало в пятницу, что отменяется основная часть пошлин в размере 1 млрд евро, которые ежегодно уплачивают европейские компании, экспортирующие в Японию.

Япония — первый по величине экспортный рынок литовских товаров в Азиии. В 2017 году Литва экспортировала в Японию товаров на 118,8 млн евро, из них 96% были литовского происхождения.

BNS