Литовских экспортеров зерна ждет рост конкуренции

В следующем сезоне, литовские производители зерна, экcпортировавшие бóльшую часть урожая без больших проблем, столкнуться с ростом конкуренции, в связи с ожидаемым хорошим урожаем в мире и избытком зерна, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Ежегодно в мире увеличивается урожай, остатки в конце периода также растут ежегодно. Это не хороший показатель. Это означает, что потребление не растет так быстро, как бы мы хотели. Ежегодна сезоны рекорды. Регион Черного моря увеличивает урожаи последовательно. Прогнозы следующего года пугающи: россияне вырастят уже 120 млн. тонн зерна”, – отметил глава компании по торговле зерном Scandagra Саулюс Габшевичюс.

По его словам, зерно хорошего качества сейчас продается на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в ЮАР, поскольку в этих государствах покупатели могут предложить подходящую цену. Однако на этот рынок пытаются попасть и конкуренты, поэтому экспортерам зерна нужно искать более далеких платежеспосбных клиентов – в Индии и Китае.

BNS

Метки: Литва, рост конкуренции