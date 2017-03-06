Литовских предпринимателей активно переманивают перебираться в Эстонию

Литовских предпринимателей привлекают предложениями переводить бизнес в Эстонию – там им обещают нулевой тариф нераспределенной прибыли и возможность сэкономить, а учреждение предприятия обещают оформить за один день. Однако налоговые консультанты предупреждают, что польстившимся на эти предложение, возможно, придется разочароваться – даже если ими не заинтересуется налоговая инспекция, то в налоги в Эстонии могут оказаться даже выше, пишет в понедельник портал 15min.lt.

“Не принимайте такое предложение”, – сказала порталу партнер Sorainen по налогам Сауле Даугилите и заверила, что налоговых преимуществ в Эстонии немного – по ее словам, главное преимущество Эстонии по сравнению с Литвой заключается в том, что там предприятию не нужно платить налог на прибыль каждый год, налогом облагается только распределенная прибыль, а в Литве прибыльные предприятия облагаются налогом ежегодно. Тариф налога на прибыль в Эстонии составляет 20%, в Литве – 15%, и это один из самых низких тарифов во всем мире. Однако Эстония – единственная во всем Евросоюзе страна, в которой не нужно платить налог на прибыль до тех пор, пока не было произведено распределение прибыли.

Литовский предприниматель Арвидас Авулис, который перевел в Эстонию холдинг Hanner, говорит, что условия в Эстонии более благоприятны для международных компаний: “Если вы – международная компания, то вам выгодно и правильно переводиться в Эстонию, однако если деятельность осуществляется только в Литве, то, я полагаю, что нет. Мы работаем в других странах, и в какой-то одной стране должен быть холдинг, который держит акции других компаний. На сегодняшний день такую компанию, как холдинг, привлекательнее и выгоднее держать в Эстонии, чем в Литве”.

BNS

Метки: Литва, Предприниматели, Эстония