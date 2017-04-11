Литовскому фотохудожнику – премия Германской фотоассоциации

Германская Ассоциация фотографии сообщила, что в этом году премия им. Эриха Заломона присуждена литовскому фотохудожнику Антанасу Суткусу.

По сообщению ассоциации, работы А. Суткуса не потакают советским идеалам, его портрет человека и общества раскрывает альтернативную жизнь, искреннюю и скромную радость. Своей работой автор стремился воссоздать визуальный рассказ о Литве – географическом центре Европы, который тогда был почти недоступен Западной Европе.

С 1971 года премия присуждается художникам и организациям за особую репортажную деятельность. Премия названная в честь известного фотографа Веймарской Республики доктора Эриха Заломона, который оказан огромное влияние на современную фотографию в прессе.

Церемония вручения премии состоится 23 июня в Берлине, сообщило министерство культуры.

А. Суткус является одним из наиболее ярких художников Литвы. Его называют представителем гуманистической фотографии. С 1950 года он в своих работах фиксировал людей Литвы, которая находилась под оккупацией СССР. В течение нескольких десятилетий создавал серию под названием “Люди Литвы”. А. Суткус задокументировал реалии того времени, представляя их через чуткую призму гуманизма, которая не теряет актуальности и сегодня.

BNS

Метки: Антанас Суткус, Литва, премия Германской фотоассоциации