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Литовскому фотохудожнику – премия Германской фотоассоциации

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 11, 16:13   |   1 комментарий

Германская Ассоциация фотографии сообщила, что в этом году премия им. Эриха Заломона присуждена литовскому фотохудожнику Антанасу Суткусу.

По сообщению ассоциации, работы А. Суткуса не потакают советским идеалам, его портрет человека и общества раскрывает альтернативную жизнь, искреннюю и скромную радость. Своей работой автор стремился воссоздать визуальный рассказ о Литве – географическом центре Европы, который тогда был почти недоступен Западной Европе.

С 1971 года премия присуждается художникам и организациям за особую репортажную деятельность. Премия названная в честь известного фотографа Веймарской Республики доктора Эриха Заломона, который оказан огромное влияние на современную фотографию в прессе.

Церемония вручения премии состоится 23 июня в Берлине, сообщило министерство культуры.

А. Суткус является одним из наиболее ярких художников Литвы. Его называют представителем гуманистической фотографии. С 1950 года он в своих работах фиксировал людей Литвы, которая находилась под оккупацией СССР. В течение нескольких десятилетий создавал серию под названием “Люди Литвы”. А. Суткус задокументировал реалии того времени, представляя их через чуткую призму гуманизма, которая не теряет актуальности и сегодня.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (159.148.89.56) As пишет:
    2017 04 11 at 21:58

    АССоциация – это про меня, я учавствовал в создании и поэтому мое имя там – Асс.






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