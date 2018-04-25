Литовскому музею авиации планируется передать макет Lituanica

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Макет самолета Lituanica планируется передать в Литовский музей авиации.

На этом самолете в 1933 году пилоты Стяпонас Дарюс и Стасис Гиренас перелетели Атлантический океан.

Макет самолета музею должен быть передан Государственным предприятием Литовских аэропортов, это решение еще должно быть одобрено правительством.

Министерство транспорта и коммуникаций в письме заявляет, что эта модель больше не нужна Государственному предприятию Литовских аэропортов и не используется.

В Литовском музее авиации модель самолета будет представлена ​​как музейный экспонат истории развития техники.

В музее уже есть одна копия Lituanica. Летающую копию легендарной Lituanica, в 1982 году создал известный литовский авиатор Владас Кенсгайла. Копия самолета снималась в фильме «Полет над Атлантикой».

В 1933 году С. Дариус и С. Гиренас совершили беспосадочный трансатлантический перелёт. Это один из самых славных и одновременно трагических моментов в истории литовской авиации. Литуаника стартовала из Нью-Йорка 15 июля и не долетела до Каунаса, где должна была финишировать, всего 600 километров. Самолёт упал, лётчики погибли. Трагедия произошло на территории тогдашней Германии, сейчас это территория Польши.

Обстоятельства катастрофы до сих пор полностью не выяснены.

BNS