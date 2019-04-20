Литовскому союзу автоперевозчиков горючее будет поставлять Circle K

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Литовскому союзу автоперевозчиков горючее будет поставлять одна из крупнейших в Литве сетей розничной торговли нефтепродуктами Circle K.

Circle K Lietuva и союз подписали договор о сотрудничестве, сообщала компания. Как сказал BNS руководитель Circle K Lietuva Скирмантас Мачюкас, договор является бессрочным.

Он отметил, что это одна из крупнейших сделок сети в 2019 году.

«Литовский союз перевозчиков — один из крупнейших потребителей горючего в Литве, его в списке своих клиентов хотел бы иметь каждой из участников розничного рынка горючего», – добавил М. Мачюкас.

Он также сообщил BNS, что в этом году подобные соглашения подписаны и с логистической компанией Transimeksa, с Вильнюсским клубом перевозчиков.

В Литовский союз перевозчиков входят транспортные компании, компании экспедиции, производства и торговли, некоторые учебные учреждения. У организации есть свой представитель в европейских органах ЕС в Брюсселе.

В сеть канадского капитала Circle K входят 88 заправок.

BNS