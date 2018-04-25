Литовскую фабрику Spartа приобретает датская JBS Textile Group

🔊 Воспроизвести

Датская JBS Textile Group укрепляет производство в Литве, приобретая действующую уже 100 лет трикотажную фабрику Sparta, в будущем на ней планируется производить не только носки, но и нижнее белье, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

С марта торговый знак Sparta, а также ее производство и торговля становятся частью JBS Textile Group. Генеральным директором фабрики назначен Томас Туминас, возглавляющий сейчас предприятие VIP в Казлу-Руде.

По его словам, новые акционеры стремятся укрепить позиции торгового знака Sparta на рынка. Будет расширяться количество мест продажи. Появится возможность приобретать продукцию в интернете.

«Мы стремимся увеличить экспорт в Скандинавию, вернуться на рынки России, Украины, стран СНГ и прочих государств. Фабрика обещает взяться и за создание и производство нижнего белья под обновленным торговым знаком Sparta. При потребности, часть производства можно будет перенести на другие фабрики, принадлежащие JBS Textile Group», – рассказал руководитель.

JBS Textile Group до сих пор принадлежал швейный цех VIP в Казлу-Руде, где производится нижнее белье.

BNS