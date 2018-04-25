Литовскую военную академию возглавит полковник Ю. Качергюс

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Главой Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса назначается полковник, бывший командующий военной разведкой Юозас Качергюс, сообщило министерство обороны.

Торжественная церемония, на которой министр обороны Раймундас Кароблис вручит Ю. Качергису боевое знамя части, намечается на пятницу, когда будет праздноваться 100-летие Литовской военной академии.

Ю. Качергюс получил военное образование в Датской Королевской военной академии, закончил Колледж командования и генерального штаба США, колледж Национального оборонного университета Эйзенхауэра.

К службе в системе обороны Литвы он приступил в 1992 году, в качестве командира роты Мариямпольского подразделения Добровольческих сил обороны, затем возглавил Батальон Добровольческих сил Мариямпольского округа, учебную роту бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas («Железный волк»), занимал другие посты в вооруженных силах, участвовал в международной миссии ООН по поддержанию мира в Хорватии.

В 2017-2012 годах Ю. Качергюс возглавлял Второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы, позднее был военным атташе в США, до этого назначения был генеральными инспектором министерства.

Он также был советником президента Валдаса Адамкуса по оборонным вопросам.

За образцовую службу не раз получал различные награды.

BNS