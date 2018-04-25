Литва будет добиваться вывода Эспо по неподходящей площадке для БелАЭС

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Литва будет добиваться того, чтобы страны Конвенции Эспо утвердили объективный международный вывод о том, что площадка для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце была выбрана ненадлежащим образом в нарушение конвенции.

В ходе трехдневной встрече страны-члены Конвенции Эспо в Женеве будут решать, утвердить ли решения Комитета по реализации конвенции в отношении Беларуси, строящей БелАЭС, и прочих государств, нарушивших требования, сообщило министерство окружающей среды.

Литва еще в 2011 году подала жалобу на то, что при проведении оценки влияния БелАЭС на окружающую среду, не получила ответов Белоруссии на поставленные важные вопросы.

Комитет в 2017-2018 годах рассмотрел документы оценки влияния БелАЭС на окружающую среду, и решил, что Белоруссия нарушила Конвенцию Эспо, не обосновав окончательного решения выбрать Островец в качестве площадки для строительства станции.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Справка

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (сокр. Конвенция Эспо) — международное соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН, подписанное в Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступившее в силу в 1997 году. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов. В соответствии с Конвенцией, процедура оценки должна производиться на ранних стадиях планирования.

BNS

Стоп-кадр Русское вещание LTV7/ youtube.com