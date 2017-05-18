Литва будет продолжать поддержку реформ в Украине – глава МИД

Литва продолжит поддержку реформ обороны и безопасности в Украине, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, встретившийся в четверг в Вильнюсе с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

“Мы приветствуем реформы сферы обороны и безопасности, осуществляемые Украиной. Отрадно, что у нас была возможность им способствовать. Мы осознаем важность происходящих процессов, поэтому хотим заверить, что и далее намерены обучать украинских военных и перенимать у них неоценимый опыт, оказывать военную помощь, лечить раненных военных, участвовать вместе с партнерами НАТО в многосторонних проектах, целью которых является помощь в реализации реформы украинской армии”, – сказал Л. Линкявичюс.

Он призвал Украину продолжать начатые реформы и использовать все средства и помощь, которую предлагают партнеры и союзники, а также акцентировал обязательство НАТО продолжать развитие партнерства Альянса и Украины.

Министр обороны Украины Л. Линкявичюс информировал о сложном положении в сфере безопасности на востоке Украины, представил осуществляемые реформы в сфере обороны, поблагодарил Литву за помощь и попросил продолжать обучение украинских военных.

С. Полторак будет находиться с визитом в Литве и в пятницу. Он также встретится со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, понаблюдает за учениями сил спецопераций в Пабраде.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, МИД, Степан Полторак