Литва добивается постоянного присутствия военнослужащих США на своей территории, сообщил в пятницу находящийся в Америке с визитом литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
“Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной”, – сказал министр BNS по телефону из Вашингтона.
На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: “Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены”.
Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.
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Они уже и так ведут себя хуже,чем у себя дома.Послушайте “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.Много чего интересного и не фейки.
Как известно, армия США контрактная, и идут туда малообразованные и склонные к агрессии люди из малообеспеченных слоев. Многие из них уже прошли “практику” в Афгане, Ираке и далее везде. При их освобождении от ответственности по литовскому уголовному законодательству можно ожидать циничного и наглого отношения к местным жителям с их стороны. Изнасилования и драки весьма вероятны, но не назовут ли их “фейками”?