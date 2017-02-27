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Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории – министр ИД Л. Линкявичюс

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Литва добивается постоянного присутствия военнослужащих США на своей территории, сообщил в пятницу находящийся в Америке с визитом литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

“Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной”, – сказал министр BNS по телефону из Вашингтона.

На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: “Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены”.

Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 27 at 22:27

    Они уже и так ведут себя хуже,чем у себя дома.Послушайте “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.Много чего интересного и не фейки.

  2. (78.158.2.140) Дуся пишет:
    2017 02 27 at 19:57

    Как известно, армия США контрактная, и идут туда малообразованные и склонные к агрессии люди из малообеспеченных слоев. Многие из них уже прошли “практику” в Афгане, Ираке и далее везде. При их освобождении от ответственности по литовскому уголовному законодательству можно ожидать циничного и наглого отношения к местным жителям с их стороны. Изнасилования и драки весьма вероятны, но не назовут ли их “фейками”?






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