Литва договорилась с Газпромом пo поставкам в 2019 г.

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Литва договорилась с российским концерном Газпром по условиям закупки газа в 2019 году, осталось поставить последние подписи, сообщает ответственная за поставку природного газа госкомпания.

«На данный момент договор оформляется, его условия согласованы, поставки газа обеспечены с 1 января», — заявил BNS в понедельник компания Lietuvos energijos tiekimas (Литэнергоснаб).

Во второй половине последнего дня 2018 года представители компании проинформировали, что ожидают последних подписей в контракте.

Компания не раскрывает конкретное количество газа, которое собирается закупать у Газпрома, но оно, по словам представителей Lietuvos energijos tiekimas, будет не больше, чем в этом году.

Помимо Газпрома, Lietuvos energijos tiekimas планирует в следующем году приобретать сжиженный природный газ у Норвегии и других поставщиков.

По данным Газпрома, в первом полугодии текущего года Литва импортировала из России 764 млн кубометров газа — на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 2017 году Газпром поставил в Литву чуть более половины всего потреблённого в стране газа.

Власти Литвы на протяжении многих лет обвиняли Россию в том, будто она использует поставки газа как инструмент давления. Монополия Газпрома в Литве закончилась в 2015 году после открытия в Клайпеде терминала сжиженного природного газа.

BNS