Литва должна дополнительно внести в бюджет ЕС 17,5 млн евро

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Литва в этом году должна будет внести в бюджет Евросоюза дополнительные 17,5 млн евро.

В среду правительство выделило министерству финансов такую сумму за счет заимствованных государством средств.

В этом году на взносы Литвы в бюджет ЕС было предусмотрено 394,58 млн евро, однако эта сумма увеличилась после того, как был утвержден скорректированный бюджет ЕС 2018 года.

Рост взноса связан с представленными Еврокомиссией данными сборов НДС, общенациональных доходов, кроме того, было учтен больший, чем планировался сбор таможенных пошлин в Литве и их обновленные прогнозы.

Доля налогов в ВВП Литвы остается одной из самых низких в ЕС

Соотношение собираемых в Литве налогов, включая социальные взносы, с внутренним валовым продуктом (ВВП) в прошлом году сократилось и оставалось одним из самых низких среди 28 стран Европейского Союза, сообщил Евростат.

В Литве этот показатель в 2017 году составил 29,8% от ВВП – на 0,2 пункта меньше, чем в 2016 году, когда он достигал 30%. Этот показатель значительно ниже среднего по ЕС, достигшего в пролом году 40,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Евростата.

Меньше соотношение доли налогов с ВВП было только в Ирландии (23,5%), Румынии (25,8%) и Болгарии (29,5%).

В Латвии этот показатель составил 31,4% (в 2016 году – столько же), в Эстонии 33% (33,8%).

Самым значительным это соотношение в прошлом году было во Франции (48,4%), Дании (46,5%) и Бельгии (47,3%).

BNS