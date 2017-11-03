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Литва должна готовиться к сокращению помощи ЕС – депутат С. Якялюнас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 03, 12:00   |   Комментариев: 0

Литва должна готовиться к тому, что в новом бюджете Евросоюза с 2020 года может значительно сократиться европейская помощь, заявил председатель литовского парламентского Комитет по бюджету и финансам, “аграрий” Стасис Якялюнас.

В четверг на организованной в сейме конференции парламентарий предупредил, что некоторые сектора, например, строительный и информационных технологий, слишком зависимы от средств ЕС.

“Я еще с 2009 года поднимаю вопрос о возможной структурной зависимости некоторых секторов экономики нашей страны и госфинансов от средств помощи ЕС. Я имею в виду, что соотношение этих средств с ВВП составляет около 4%, и этот вопрос действительно обоснован”, – сказал С. Якялюнас на организованной в сейме конференции о финансовом будущем ЕС.

По его словам, сейм просил Минфин, Банк Литвы (Центробанк) и другие ведомства о том, чтобы они подготовили “планы выхода из этой возможной экономической зависимости госфинансов”.

С. Якялюнас сказал BNS , что помощь ЕС Литве может сократиться после 2020 года, когда будет принята новая многолетняя финансовая перспектива, однако в нее не будет вносить средства выходящая из блока Великобритания. По его оценкам, помощь Литве после 2020 года может сократиться на 10-15%.

В нынешней семилетней финансовой перспективе Литва должна получить от ЕС 12,601 млрд. евро, а внесет в бюджет ЕС 2,524 млрд. евро.

Великобритания должна выйти из ЕС весной 2019 года.

BNS

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