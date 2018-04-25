Литва должна инвестировать в производство электроэнергии

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Литва должна инвестировать в новые мощности по производству электроэнергии, иначе энергетическая система не будет адекватной – производство не будет совпадать с потребностями потребителей, заявил руководитель находящейся в госуправлении группы компаний по передаче электроэнергии и газа Epso-G Римвидас Штилинис.

По словам директора по инфраструктуре Epso-G Р. Штилиниса, действия должны быть предприняты незамедлительно, поскольку спрос на электроэнергию в стране в пиковые часы к 2025 году увеличится на 8%, стареющие и неэкономичные производственные мощности за это время сократятся на 38%, а реализация нового проекта, как правило, требует 4-5 лет.

Он отмечает, что сокращать объемы импорта электроэнергии и повышать количество производимой в стране электроэнергии необходимо по ряду причин.

«Прежде всего, пиковый спрос на электроэнергию будет расти, а также синхронизация (синхронизация системы ЛЭП Балтийских стран с европейскими сетями– BNS) и стареющая инфраструктура. Одним из вариантов является повышение генерации электроэнергии – механизмы мощностей. Это орудие для поощрения новых инвестиций», – сказал BNS Р. Штилинис.

Он также предупреждает о том, что если не будут предприняты меры по повышению производственных мощностей, то с 2023 года может значительно вырасти вероятная недостаточность пропускной способности напряжения – она рассчитывается в часах в год, когда недостаточно мощная нагрузка. Обычно в государствах Европы этот стандарт составляет от 3 до 8 часов в год.

«Исследования показали, что после 2023 года потребуются дополнительные мощности. Если мы не установим новые стандарты, если не будем поощрять инвестиции, то вероятная продолжительность нехватки мощности в 2024 году может вырасти до 62 часов в год. В нашем случае это неприемлемо», — добавил Р. Штилинис.

По его словам, в 2025 году Литве потребуется дополнительно 280 мегаватт мощностей, если будет избран стандарт нехватки мощности напряжения в 8 часов в год. Согласно расчетам, если не прибегать ни каким мерам решения проблемы, то нехватка мощности напряжения в 2025 году может достичь 120,3 часа в год.

По словам директора Epso-G по инфраструктуре, Литва в сентябре уже начала составлять схему мощностей, удовлетворяющих страну. Важнейшими датами для участников рынка будут две: январь-февраль состоятся публичные консультации по схеме, а в первом квартале 2020 года планируется опубликовать первый аукцион мощности и выбрать его победителя.

Он добавил, что эти аукционы уникальны, поскольку будут нейтральных технологически – по причине ограничений выбросов двуокиси углерода нельзя будет генерировать только за счет угля.

В ноябре первый аукцион мощности провела Польша. Стартовая цена электроэнергии на нем была 56,01 евро за мегаватт-час.

После закрытия Игналинской АЭС в 2009 году Литва основную часть требующейся ей электроэнергии импортирует — в этом году страна импортирует более 80% потребляемой электроэнергии.

BNS