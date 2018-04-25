Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей

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В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.

По мнению суда, ограничение права на воссоединение семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.

«(…) Нельзя оправдать такое правовое регулирование, согласно которому только по половой идентичности и (или) на основании сексуальной ориентации иностранцу запрещалось бы прибыть в Литву и жить в ней вместе с другим членом его семьи», – говорится в комментарии.

Суд разъяснил, что в виде на жительство может быть отказано в случае установления фиктивности брака или зарегистрированного партнерства, однако «отказ выдать такой вид не может основываться исключительно на половой принадлежности иностранца и(или) его сексуальной ориентации.

В этом важном разъяснении КС также подчеркнул, что конституционное понимание семьи является «нейтральным в отношении пола».

Глава Лиги геев Литвы Владимир Симонько приветствовал это решение суда.

«Это прогрессивное решение. Оно шлет сигнал ЛГБТ-сообществу и политикам, а также вселяет надежду, что отношение к гомосексуальным семьям станет позитивнее», — сказал BNS В. Симонько.

В КС обратился Главный административный суд Литвы. В нем рассматривается дело, в котором гражданин Белоруссии, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему вид на жительство в Литве.

КС пояснил, что закон, регулирующий правовое положение иностранцев, не запрещает выдавать разрешения на основании брака, заключенного однополыми лицами за границей.

Согласно практике, примененной Департаментом миграции, гомосексуалисты, зарегистрировавшие за рубежом брак, не обладали правом переселения в Литву вслед за супругом. Отказывая выдать вид на жительство, департамент подчеркнул, что в Литве не признаются однополые браки и однополое партнерство.

Департамент позволит жить в Литве иностранцам, заключившим браки с геями-литовцами

После разъяснения Конституционного суда (КС) Литвы Департамент миграции (ДМ) обещает предоставлять виды на жительство в Литве иностранцам, заключившим за рубежом браки с литовскими гражданами того же пола.

«Это вполне четкое объяснение, и теперь ни у кого не будет больше возникать вопросов и дискуссий, как толковать положения закона, и теперь департамент будет выдавать виды на жительство на этом основании», — сказала BNS в пятницу глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Она сказала это в связи с тем, что КС в пятницу объявил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.

В КС обратился Главный административный суд Литвы. В нем рассматривается дело, в котором гражданин Белоруссии, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании, обжалует решение ДМ не выдавать ему вид на жительство в Литве.

По мнению КС, ограничение права на воссоединение семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.

BNS