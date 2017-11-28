Литва думает сотрудничать с Гаагой в вопросе тюрьмы ЦРУ, но стоит на версии разведцентра – ТЕМА BNS

Власти Литвы не исключают возможности сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) в вопросе о предположительно существовавшей в Литве тюрьме ЦРУ, но придерживаются своей версии о том, что в Антавиляй под Вильнюсом действовало не тайное учреждения для задержанных, а центр поддержки разведки.

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте через пресс-атташе информировала BNS, что Минюст “пока не получал никакой просьбы ни из суда, ни от прокурора, однако всегда готов к сотрудничеству в расследовании преступлений, находящихся в рамках компетенции Суда”.

“Обычно МУС расследует те дела, которые члены этого суда не могут или не хотят расследовать. Мы обращаем внимание, что досудебное расследование относительно вероятной тюрьмы ЦРУ проводит и Генеральная прокуратура Литовской Республики (ЛР)”, – сказала министр.

“Правительство Литвы придерживается сформулированной в Европейском суде по правам человека позиции о том, что под Вильнюсом действовал центр поддержки разведки”, – добавила М. Вайнюте.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в этом месяце попросила судей начать расследование по поводу преступлений в афганской войне, включая вероятные пытки в тайном центре для задержанных в Литве в 2005–2006 годах и в подобных тюрьмах в Румынии и Польше.

Литовская прокуратура утверждает, что известно, что МУС интересуется проводимым литовской правоохраной досудебным расследованием о возможной тайной тюрьме ЦРУ, однако вероятное сотрудничество с Гаагским трибуналом пока не комментирует.

“Литовской правоохране известно о том, что МУС в аспекте вероятного судебного разбирательства интересует проводимое Генпрокуратурой ЛР досудебное расследование”, – сказала BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

По ее словам, часть информации засекречена, поэтому прокуратура не предоставляет информацию о сотрудничестве с международными органами и структурами других стран.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что министерству известно об этом вопросе и оно следит за ним, посредничает в общении Генпрокуратуры с МУС.

Пресс-атташе посольства США в Литве сказала BNS, что “Государственному департаменту известно, что прокурор МУС попросила разрешения провести расследование относительно деятельности, связанной с Афганистаном, и Государственный департамент анализирует эту просьбу”.

Обязанность сотрудничать

Литва с 2003 года является членом МУС и признает юрисдикцию этого суда. Преподаватель Факультета права Вильнюсского университета Каролина Мицкуте говорит, что у МУС должна быть компетенция расследовать вероятные преступления в Литве, включая и действия самих американцев.

“Хотя США не подписали Статут (МУС – ред.), в отношении граждан США может быть начато расследование, если МУС установит, что эти лица предположительно совершили предусмотренные в Статуте преступления в стране, подписавшей Статут, например, в Афганистане или Литве”, – сказала юрист.

К. Мицкуте подчеркнула, что Гаагский трибунал не может принимать решения об ответственности государства, а привлечены к суду могут быть только физические лица и они несут личную ответственность за совершенное преступление.

“Таким образом, роль Литвы могла бы выглядеть как обязанность сотрудничать в проведении МУС расследования или при осуществлении уголовного преследования посредством предоставления по просьбе суда необходимой информации, документов, проведения процессуальных действий и оказания по сути любой помощи, о которой просит суд и которая не запрещена литовским правом”, – сказала она.

По словам К. Мицкуте, из представленной прокурором просьбы видно, что она хотела бы наблюдать, проводятся ли в Литве, Польше и Румынии расследования, “начатые в отношении одних и тех же предположительно ответственных лиц, обвинения которым намечается предъявить в МУС, эффективно ли проводятся расследования и прилагаются ли надлежащие условия”.

Г. Грина: может быть, привлечем туристов?

Сейчас в здании в Антавиляй действует Учебный центр Департамента госбезопасности (ДГБ), сказала BNS представитель департамента Аурелия Каткувене. Просьбу гаагского прокурора ДГБ не комментирует.

Бывший глава ДГБ Гядиминас Грина отреагировал с иронией, сказав, что внимание международного прокурора может помочь в привлечении туристов, но одновременно предупредил, что этим может воспользоваться российская пропаганда.

“Насколько я помню, измерявших толщину стен было полно. Со временем этот объект стал центром привлечения туристов. Если эта прокурор привезет еще не одну дюжину туристов, то, может, это и плюс для учреждений общественного питания и гостиниц. Минус – у “спутников” тоже будет, о чем говорить (конечно, в Литве недостатка в расследованиях за этот период тоже не было)”, – написал Г. Грина в комментарии в социальной сети Facebook.

МУС – вторая международная судебная институция, которая может заниматься выяснением того, что происходило десять лет назад в Антавиляй, в 15 километрах от Вильнюса. Дело о возможных пытках уже рассматривает действующий в Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Первые сообщения о возможной тюрьме ЦРУ на бывшей базе верховой езды в Антавиляй появились в СМИ США в 2009 году. Дополнительные дискуссии вызвал обнародованный в 2014 году отчет Сената США. В нем конкретные центры не названы, но правозащитники считают, что в Литве действовал названный в документе “фиолетовым” центр. Согласно отчету Сената, центр действовал с начала 2005 года, а был закрыт в 2006 году из-за того, не там был обеспечен медицинский надзор. Говорят, что в этом центре содержался Мустафа аль-Хаусави из Саудовской Аравпии.

BNS

Метки: ЕСПЧ, Литва, МУС