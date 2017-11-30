Литва думает сотрудничать с Гаагой в вопросе тюрьмы ЦРУ

Власти Литвы не исключают возможности сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) в вопросе о предположительно существовавшей в Литве тюрьме ЦРУ, но придерживаются своей версии о том, что в Антавиляй под Вильнюсом действовало не тайное учреждения для задержанных, а центр поддержки разведки.

Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте через пресс-атташе информировала BNS, что Минюст «пока не получал никакой просьбы ни из суда, ни от прокурора, однако всегда готов к сотрудничеству в расследовании преступлений, находящихся в рамках компетенции cуда».

«Обычно МУС расследует те дела, которые члены этого суда не могут или не хотят расследовать. Мы обращаем внимание, что досудебное расследование относительно вероятной тюрьмы ЦРУ проводит и Генеральная прокуратура Литовской Республики», – сказала министр.

«Правительство Литвы придерживается сформулированной в Европейском суде по правам человека позиции о том, что под Вильнюсом действовал центр поддержки разведки», – добавила М. Вайнюте.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в этом месяце попросила судей начать расследование по поводу преступлений в афганской войне, включая вероятные пытки в тайном центре для задержанных в Литве в 2005–2006 годах и в подобных тюрьмах в Румынии и Польше.

Литовская прокуратура утверждает, что известно, что МУС интересуется проводимым литовской правоохраной досудебным расследованием о возможной тайной тюрьме ЦРУ, однако вероятное сотрудничество с Гаагским трибуналом пока не комментирует.

Литва с 2003 года является членом МУС и признает юрисдикцию этого суда. Преподаватель факультета права Вильнюсского университета Каролина Мицкуте говорит, что у МУС должна быть компетенция расследовать вероятные преступления в Литве, включая и действия самих американцев.

«Хотя США не подписали Статут (МУС), в отношении граждан США может быть начато расследование, если МУС установит, что эти лица предположительно совершили предусмотренные в Статуте преступления в стране, подписавшей Статут, например, в Афганистане или Литве», – сказала юрист.

К. Мицкуте подчеркнула, что Гаагский трибунал не может принимать решения об ответственности государства, а привлечены к суду могут быть только физические лица и они несут личную ответственность за совершенное преступление.

Сейчас в здании в Антавиляй действует Учебный центр Департамента госбезопасности (ДГБ), сказала BNS представитель департамента Аурелия Каткувене. Просьбу гаагского прокурора ДГБ не комментирует.

Бывший глава ДГБ Гядиминас Грина отреагировал с иронией, сказав, что внимание международного прокурора может помочь в привлечении туристов, но одновременно предупредил, что этим может воспользоваться российская пропаганда.

«Насколько я помню, измерявших толщину стен было полно. Со временем этот объект стал центром привлечения туристов. Если эта прокурор привезет еще не одну дюжину туристов, то, может, это и плюс для учреждений общественного питания и гостиниц. Минус – у «спутников» тоже будет, о чем говорить (конечно, в Литве недостатка в расследованиях за этот период тоже не было)», – написал Г. Грина в комментарии в социальной сети Facebook.

МУС – вторая международная судебная институция, которая может заниматься выяснением того, что происходило десять лет назад в Антавиляй, в 15 километрах от Вильнюса. Дело о возможных пытках уже рассматривает действующий в Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Инф. “ЛК”.

Метки: N48 (1188) 30 ноября