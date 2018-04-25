Литва готова к испытаниям в Калининграде

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Страны Балтии технически готовы к тому, чтобы не произошел так называемый блэкаут (авария в энергосистеме) в связи с предстоящими в мае в Калининградской области России испытаниями действия своей системы в изолированном режиме, говорит литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, обеспечение энергетической автономности Калининградской области шлет два сигнала странам Балтии, один из которых — не затягивать с процессом синхронизации электросетей с сетями материковой Европы.

«Вполне четкий сигнал нам — странам Балтии, Польше, Еврокомиссии (ЕК), что у нас огромный прогресс, достигнутый в 2018 году, в процессе реализации проекта синхронизации, но дополнительный месседж такой, что другая сторона тоже готовится к отключению. С одной стороны, хорошо, что они готовят свою инфраструктуру, с другой стороны, вполне ясно то, что у нас есть план и мы не можем опаздывать, его нужно проводить в жизнь, чтобы обеспечить свою безопасность», — сказал Ж. Вайчюнас радиостанции Ziniu radijas.

По словам министра, Литва и другие Балтийские страны готовы к запланированным в Калининградской области на 24-26 мая изолированным испытаниям энергосистемы.

«Такие испытания проводились раньше, в 2014 году, они прошли неудачно, теперь построены дополнительные генерирующие мощности в Калининградской области и, вполне вероятно, сейчас эти испытания будут успешными. Но Литва и страны Балтии готовы, чтобы нашим потребителям была обеспечена безопасность электроснабжения (…) Наша цель — обеспечить подготовку ко всем случаям. Мы технически готовы к тому, чтобы не случился так называемый блэкаут, отключение системы. Мы постоянно работаем над этим. Относительно безопасности — могу это гарантировать», — сказал министр.

По словам Ж. Вайчюнаса, если Россия подготовится к десинхронизации и отключится первой, это может стать инструментом геополитического шантажа. И все же он подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы не было «сюрпризов в системе». А от них, полагает он, защищает то, что проект синхронизации с Европой является европейским. Кроме того, сказал Ж. Вайчюнас, ЕК поддерживает диалог с Россией по этому проекту.

«Мы говорим пока об определенном техническом диалоге (…) В середине ноября ЕК информировала Россию и Белоруссию о прогрессе в проведении в жизнь проекта синхронизации и сказала, что вся инициатива в этом техническом диалоге принадлежит ЕК. Именно комиссия отвечает за диалог с Россией в процессе десинхронизации — это важный геополитический, политический гарант, что это расставание произошло цивилизованно и безопасно», — аргументировал министр.

Намеченные в Калининградской области испытания изолированной работы системы состоятся на две недели раньше таких же испытаний Балтийских стран.

Последние страны планируют до 2025 года синхронизировать свои электроэнергетические системы с Европой. Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и электросетей России.

BNS