Литва готова присоединиться к созданию культурного центра в Сувалках, говорит премьер

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Литовское государство готово присоединиться к созданию литовского центра культуры и образования и детского сада в Сувалках, говорит премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Премьер, который посетил Польшу в среду, сказал, что о создании такого центра просит проживающая в Сувалках литовская община, поэтому Литовское государство готово посодействовать и искать совместные пути решения, чтобы такой центр появился как можно скорее.

Как говорится в пресс-релизе кабмина, С. Сквярнялис на встрече с литовской общиной отметил, что в случае необходимости Литвы посодействует и в финансовом отношении.

«Это дало бы возможность (…) укрепить общину, репрезентировать Литву и одновременно проводить культурные мероприятия, организовывать внеклассную деятельность», — объяснил необходимость создания такого центра агентству BNS по телефону из Польши глава литовского правительства.

Этот вопрос поднимался и на его встрече с главой города Сувалки Чеславом Ренкевичем. Последний сказал, что вопрос о создании литовского культурно-образовательного центра включен в его повестку дня. Городской голова обратил внимание на то, что сейчас главная проблема — найти подходящее для центра здание и передать его общине. Однако мэр заверил, что этот вопрос будет решен, указано в пресс-релизе правительства Литвы.

Литовцы Польши хотели бы, чтобы при таком центре действовал и литовский детский сад.

«Детский садик для общины тоже важен. Литовская община в Сувалках укрепляется, много молодых семей, которые хотели бы, чтобы их дети ходили в литовский садик (…)», — сказал С. Сквярнялис BNS.

По его словам, по поводу создания детского сада получено обращение 80 семей.

«В начале сентября я встречусь с польским премьером, мы обсудим эту тематику. В любом случае Литва сделает все, чтобы и этот центр, и детский сад были современными, хорошо оборудованными», — сказал премьер.

В случае, если создание центра затянется, на встрече С. Сквярнялиса и Ч. Ренкевича говорилось о том, что временным решением могло бы быть создание литовской группы в одном из польских детских садов в Сувалках.

Во время визита в Польшу литовский премьер подчеркнул особенно хорошие отношения между странами.

«Мы видим хорошую перспективу двусторонних отношений. При нынешнем литовском правительстве Польша и в дальнейшем будет и стратегическим партнером, и другом Литвы. Меня радует интенсивное и продуктивное региональное сотрудничество. Сувалкский край очень важен для Литвы. У нас здесь большая литовская община, которая состоит и из лояльных граждан Польши, и из людей, которые пестуют литовскую культуру, традиции, даже такие, о каких помнят не всюду в Литве», — сказал С. Сквярнялис.

BNS