Литва готовится принять лиц литовского происхождения из кризисных зон

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Литовские министерства подготовили поправки, которые будут регламентировать переселение лиц литовского происхождения и членов их семей из иностранных государств, находящихся в состоянии гуманитарного кризиса.

Правительственная рабочая группа предложила подготовить специальный закон. Возглавлявший эту группу вице-канцлер Кабмина Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что с инициативой выступило министерство иностранных дел.

МИД получил просьбы помощи из переживающей экономический спад Венесуэлы. Несколько лет назад Литва поддерживала лиц литовского происхождения, переселявшихся из неспокойных регионов Украины, однако это делалось без спецзакона, согласно постановлению правительства.

Закон должен предоставить этим лицам особый статус, что позволит надеяться на покрытие расходов по переселению, на программу интеграции. Такую помощь можно будет получать полтора года.

По данным МИД, возможностью переселиться из Украины в Литву воспользовались 157 лиц.

BNS