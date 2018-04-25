Литва и Австрия заинтересованы в укреплении ядерной безопасности

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте провела встречу с Федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом.

Президенты обсудили углубление литовско-австрийских отношений, перспективы развития сотрудничества в области экономики, энергетики, науки, искусства, культуры и туризма, а также актуальные для обоих государств вопросы ЕС.

Даля Грибаускайте выразила Австрии благодарность за ее принципиальную позицию и поддержку Литвы в вопросах, касающихся геополитического российского проекта – Белорусской АЭС, строительство которой с нарушением и игнорированием международных стандартов ядерной безопасности осуществляется всего в 50-ти километрах от Вильнюса.

На состоявшемся в начале февраля в Женеве совещании сторон Конвенции Эспо было признано, что площадка, выбранная для строительства атомной электростанции в Островце, является небезопасной. Эту позицию решительно поддержала Австрия, входящая в число неядерных стран.

По словам Президента Литвы, Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности региона, поэтому необходимо добиваться закрытия этой электростанции. Опыт Австрии показал, что это возможно, если есть ответственность и достаточно политической воли.

Важной для нашего государства является поддержка со стороны Австрии в вопросах консолидации международных усилий. Австрия готовит экспертов в области ядерной безопасности, в столице этой страны расположена штаб-квартира МАГАТЭ.

Во время обсуждения актуальных вопросов ЕС президенты подчеркнули, что в силу отсутствия в Соединенном Королевстве согласия по Брекситу заложниками ситуации стали не только жители этого государства, но и ЕС в целом. Ситуация политической неопределенности тормозит переговоры о новом семилетнем бюджете Евросоюза, следствием чего может стать задержка выделения финансовой помощи на стратегические проекты.

На встрече обсуждалось повышение устойчивости ЕС к гибридным угрозам, что особенно актуально в этом году, так как через несколько месяцев люди будут выбирать новый Европейский парламент. Поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы не допустить влияния враждебных сил на решение граждан ЕС.

Австрия – нейтральное государство, она активно участвует в программе ЕС постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Эта страна, как и Литва, участвует даже в нескольких проектах в рамках PESCO, включающих сферы военной мобильности и усиления кибербезопасности.

Во время встречи президентов подчеркивалось, что все более динамично развивающиеся литовско-австрийские отношения открывают новые перспективы для повышения благополучия жителей обеих стран. За последний год на 19 процентов вырос объем двусторонней торговли, налаживаются прочные связи в области искусства, культуры и науки. В рамках сотрудничества Каунасского и Венского университетов сделаны первые шаги. Благодаря установленным между Вильнюсом и Зальцбургом партнерским отношениям активно развиваются культурные связи. Большой потенциал для развития сотрудничества существует в области высоких и финансовых технологий, а также в области наук о жизни.