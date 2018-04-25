Литва и Египет планируют искать новые сферы сотрудничества

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На встрече в Каире министры иностранных дел Литвы и Египта договорились провести заседание Объединенной экономической комиссии для обсуждения новых сфер сотрудничества.

Находящийся в Египте глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретился с египетским коллегой Самехом Шукри в среду. Министры обсудили возможности развития сотрудничества, культурных связей, взаимодействия в сфере образования, и укрепления правовой базы для него, сообщил литовский МИД.

Как говорится в сообщении, была достигнута договоренность провести заседание Объединенной экономической комиссии в Литве, на котором были бы идентифицированы новые сферы сотрудничества, установлены прямые контакты между ответственными ведомствами и бизнес-структурами.

Л. Линкявичюс представил литовский опыт реформ, достижения в сферах информационных технологий и бионаук, наработки литовских компаний в Африканских государствах во внедрении технологий ICT и кибернетической безопасности.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году. С 2001 года в Каире действует литовское посольство.

BNS

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY