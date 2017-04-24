  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.24 Текущий номер: N16 (1156) 20 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Литва и Казахстан подпишут договор о передаче заключённых

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 13:00   |   Комментариев: 0

В понедельник в Вильнюсе  состоится подписание двухстороннего договора о передаче осужденных или заключённых лиц.

Документ подпишут министр юстиции Литвы Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.

Стороны договорятся о передаче друг другу граждан, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

Как сообщает Минюст, в настоящее время нет никаких правовых оснований для того, чтобы Казахстану могли быть переданы осужденные в Литве граждане Казахстана для отбытия ими на родине неотбытой части срока, и соответственно – осужденных в этой стране граждан Литвы.

Договором предусмотрены условия, в каких случаях оба государства могут передавать заключённых (осужденных) для дальнейшего отбытия наказания.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿