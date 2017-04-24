Литва и Казахстан подпишут договор о передаче заключённых

В понедельник в Вильнюсе состоится подписание двухстороннего договора о передаче осужденных или заключённых лиц.

Документ подпишут министр юстиции Литвы Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.

Стороны договорятся о передаче друг другу граждан, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

Как сообщает Минюст, в настоящее время нет никаких правовых оснований для того, чтобы Казахстану могли быть переданы осужденные в Литве граждане Казахстана для отбытия ими на родине неотбытой части срока, и соответственно – осужденных в этой стране граждан Литвы.

Договором предусмотрены условия, в каких случаях оба государства могут передавать заключённых (осужденных) для дальнейшего отбытия наказания.

BNS

Метки: Жакип Асанов, Литва, Милда Вайнюте