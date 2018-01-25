Литва и коррупция: кто кого?

Жители Литвы отмечают снижение уровня коррупции, за несколько лет значительно сократилось количество случаев, когда они сталкивались с коррупционными действиями, свидетельствуют новейшие данные исследования «Евробарометра».

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации есть отделения более чем в 100 странах мира.

В Литве литовское отделение Transparency International начало действовать в 2000 году. «Коррупции в Литве за последние десять лет стало меньше», – считает глава литовского отделения борющейся с коррупцией неправительственной организации Transparency International Сергей Муравьев.

О работе литовского отделения организации – в беседе с ее руководителем Сергеем Муравьевым.

– Как можно больше прозрачности, как можно меньше коррупции – таков девиз нашей организации. Кстати, суть нашей работы выражена в ее названии, которое можно перевести как «Международная прозрачность». Мы являемся организацией, представляющей интересы людей среднего класса, тех, кто честно платит налоги и хочет получать качественные услуги, не требующие каких-то дополнительных вознаграждений. По определению Transparency International, коррупция — это злоупотребление доверенной властью в частных интересах.

– Каков принцип работы вашей организации? Какова ее финансовая история?

– Мы являемся неправительственной организацией. Наши основные задачи противодействие коррупции и распространение антикоррупционного мировоззрения. Несмотря на то, что все отделения Transparency International самостоятельны, наши цели и задачи похожи, благодаря чему мы можем использовать успешный опыт других подразделений, как на Западе, так и на Востоке. Мы общаемся, делимся информацией. Это дает возможность понять масштаб проблем у наших коллег. Хотя сейчас во многом мировоззрение жителей Литвы уже более устойчиво к коррупционным схемам, чем в других странах бывшего СССР.

Коррупция не выживет в обществе, где брать и давать взятки считается ненормальным, неестественным и неприличным. Мы понимаем, что в существующей ситуации нельзя заниматься только профилактикой. Для разработки новых и повышения эффективности существующих механизмов борьбы с коррупцией мы активно сотрудничаем с экспертным сообществом.

Каждые три года отделения Transparency International аккредитуются.

Бюджет нашей организации представлен на нашем сайте. Финансирование осуществляется по проектам, в конкурсах на выполнение которых мы участвуем. Также средства направляет Европейская комиссия, другие международные организации. Бюджет пополняется пожертвованиями от частных лиц, за счет оплаты услуг, предлагаемых нашей организацией, к примеру, по проведению экспертизы или обучения. Эта доля бюджета постоянно увеличивается и сейчас составляет уже 42 проц. от общего бюджета.

– Какова ситуация с коррупционными рисками в Литве?

– Уровень коррупции падает. В Литве проводится репрезентативный опрос жителей, госслужащих, согласно которому все меньше людей заявляют, что дают взятки. По показателям уровня коррупции мы все более схожи с нашими западными соседями. У людей появляется логика мышления налогоплательщика. Дескать, почему я должен дополнительно оплачивать какие-то услуги, если и так честно плачу налоги, которые идут на финансирование необходимых для меня услуг. Мы отметили, что ситуация изменилась лет пять тому назад. Если по опросам того времени каждый четвертый или даже третий опрашиваемый говорил, что давал взятку, то сейчас – только каждый шестой.

Штатные «плохиши» – медики, полиция, государственные служащие – также улучшили свои показатели. Особенно неимоверный прыжок сделала дорожная полиция. Если года три тому назад каждый четвертый из опрошенных признавался, что давал взятку дорожному полицейскому, то теперь уровень коррупции в этой сфере составляет по опросам лишь 6 проц. Таким образом, менее десятой части населения ведет себя так, как раньше себя вела четверть населения.

Подобное происходит и с медиками. Все меньше пациентов дают взятки: если раньше каждый третий, четвертый посетитель пытался отблагодарить медиков, то согласно декабрьскому исследованию только 12 проц. заявили о взятках. В принципе, такие показатели не случайны. Дорожная полиция, медики сделали немало, чтобы искоренить коррупционные лазейки.

– В чем, на ваш взгляд, причины коррупции?

– Коррупция существовала издавна. Тем не менее понятие коррупции трансформировалось, а проблемы – менялись. Сейчас на Западе все больше внимания уделяют не повседневной мелкой коррупции, а политической коррупции, связанной с непрозрачными связями, с бизнесом, с политиками, которые пытаются протолкнуть законопроекты, полезные только им. Именно таким коррупционным схемам все больше внимания важно уделять и нам, потому что именно из-за них государство, то есть мы, теряем больше всего ресурсов.

В то же время сегодня в Литве должны обращать внимание не только на национальный уровень, на то, что происходит в Вильнюсе, но и на регионы. Пока же региональные самоуправления часто являются коррупционными болотами, сталкиваясь с которыми люди испытывают множество проблем, теряют надежду на справедливое решение своих вопросов, веру в законность. Такие факты ведут к разочарованию людей, стагнации региона. В результате жители покидают родные края, переезжая в крупные города или даже за рубеж.

К примеру, сейчас наша организация анализирует, как члены правлений государственных компаний и компаний самоуправлений декларируют свои интересы. Думаю, что через месяц, другой мы с вами будем намного лучше знать, например, как меняются руководители после выборов, как члены их правлений декларируют свои интересы.

– Протестные акции, проведенные недавно медиками, обнажили проблемы системы здравоохранения: нелегкие условия труда, в то же время относительно низкую зарплату. Может быть, и в таком отношении государства кроется потенциал для коррупции?

– То, что медики активно и открыто заявили о своих проблемах, о несоразмерных вложенному труду зарплатах – это уже позитивный шаг. Отрадно, что об этом говорят молодые медики, которые не хотят работать по-прежнему. Как мне кажется, в последние десятилетия многие вопросы системы здравоохранения не решались, потому что они не озвучивались. Создавалось впечатление, что их нет. Сейчас диалог начался, и, надеюсь, будут найдены приемлемые решения. А что касается коррупции, или еще более конкретно – взяточничества, то я рад, что все больше людей понимают, что мы, как налогоплательщики, уже, по сути, заплатили за предоставляемые нам услуги и должны получить их без каких-либо дополнительных затрат. Если же требуется дополнительная оплата, то это должно делаться официально, с объяснением пациенту, почему нужно платить дополнительно.

– Интересно, какие коррупционные, лоббистские схемы срабатывают в таких случаях, как например, с бывшим управляющим компанией – поставщиком теплоэнергии Vilniaus energija французским концерном Veolia, вначале обвиненном в нанесении потребителям ущерба на сумму 3 млн евро, а затем уголовное дело в отношении которого было прекращено за истечением срока давности. В то время как с рядовых потребителей могут потребовать оплатить, например, якобы задолженность по оплате за коммунальные услуги и с пятилетним сроком давности…

– Понятно, что мы особо чувствительны к таким случаям, когда ущерб касается большинства жителей, при этом дело возбуждается и все заканчивается, по сути, ничем. Но в принципе, сегодня в Литве фактов безнаказанности меньше чем было 10-15 лет тому назад. Отрадный факт в том, что все большее значение в Литве имеет репутация. Знаю немало случаев в других странах (чаще у восточных, южных соседей), когда ты можешь иметь плохую репутацию, о тебе будут негативные публикации, но ты будешь сохранять важную роль в обществе.

В Литве все больше случаев, когда политики уходят в отставку только потому, что не могут достаточно прозрачно пояснить какие-то факты их деятельности и за ними формируется негативный шлейф, принуждающий покинуть политическую арену.

Литовские избиратели достойны прозрачных политиков, людей, которые могут внятно рассказать о том, почему они принимают те или иные решения. Позитивный знак, что все больше парламентариев декларируют все свои встречи, обсуждаемые на них вопросы, что позволяет сделать более прозрачной схему принятия законов.

– Нередко говорят о том, что проблема коррупции во многом возникает из-за законов, предусматривающих лазейки для коррупции…

– В принципе, у нас принимаются хорошие законы. Если бы в реальности они воплощались, то и проблем с коррупционной точки зрения было меньше. На мой взгляд, весьма позитивный шаг – принятие Закона о защите заявителей. Ведь сотрудник, сообщивший о каких-то негативных тенденциях, способен встряхнуть работу учреждения, обратить внимание на ранее замалчиваемые проблемы. Как, например, это произошло с главным бухгалтером Каунасского СИЗО Расой Казенене, которая вскрыла нарушения в организации.

Сегодня политики понимают, что сейчас другие правила игры, необходимо не просто заявлять о добрых намерениях, инвестируя в публикации в СМИ, а на деле показывать хорошие дела. Хотелось бы, чтобы и Литва шла по пути все большего возврата денег, приобретенных коррумпированным путем в государственной казне, как это делают США, Германия, Нидерланды. В демократическом государстве общество должно иметь эффективные рычаги управления, которые обеспечат противодействие коррупции. Коррупция не выживет в обществе, где брать и давать взятки считается ненормальным, неестественным и неприличным.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Досье «ЛК»

Сергей Муравьев возглавляет литовское отделение Transparency International с 2008 года. Родился в Вильнюсе в 1979 году, учился в Вильнюсском университете, закончил обучение в магистратуре Лейденского университета (Нидерланды), получил степень бакалавра в Утрехтском университете (Нидерланды). Он является членом совета проекта Baltoji banga («За прозрачный бизнес»), член наблюдательного совета Центральной поликлиники г. Вильнюса, член Суда чести Ассоциации агентств, предоставляющих услуги по связям с общественностью. Муравьев также преподает в университете менеджмента и экономики ISM.

Метки: N4 (1196) 25 января, Transparency International