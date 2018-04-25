Литва и Латвия обсуждают услуги скорой помощи в приграничье

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Литва и Латвия ведут переговоры об оказании услуг скорой помощи в приграничных районах.

Такое соглашение будет означать, что латвийские медики смогут оказывать услуги скорой медицинской помощи на приграничных литовских территориях и наоборот.

Представитель по связям с общественностью литовского министерства здравоохранения Алина Жилинайте сообщила BNS, что соглашение «повысит доступность медицинских услуг в приграничной зоне (на территориях находящихся на расстоянии до 20 км от границы)», однако оно будет применяться в единичных случаях, когда медики другой страны смогут прибыть на место быстрее.

Сейчас проекты переданы на согласование другим ведомствам. По словам А. Жалинайте, соглашение может быть подписано в октябре, а вступит в силу после ратификации в парламенте.

Это будет первым подобным соглашением Литвы с соседней страной.

Литва также граничит с Польшей, Белоруссией, Калининградской областью РФ.

BNS