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Литва и Латвия совместно покупают вакцину от пневмококковой инфекции

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 18:00   |   Комментариев: 0

Литва и Латвия объявили совместный международный конкурс на закупку вакцины от пневмококковой инфекции.

Ожидается, что при совместной закупке этой вакцины ее удастся приобрести дешевле, сообщила во вторник Государственная больничная касса (ГБК) .

“Мы кооперируемся с коллегами из Латвии и надеемся, что эту вакцину удастся купить дешевле, чем при закупках каждой страной отдельно. Если закупка будет успешной, то договор с поставщиком вакцины мы должны подписать в июне этого года”, – сказала замдиректора ГБК Неринга Бярнотене.

Намечается приобрести чуть более 316 доз вакцины от пневмококковой инфекции для детей в возрасте до двух лет. Этого количества вакцины должно хватить на два года для прививок детей в странах Балтии.

Литва, как лидер этих закупок, получила от Латвии полномочия на осуществление закупки, поэтому специалисты ГБК готовили документы для закупки и согласовывали их с представителями Латвии.

BNS

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