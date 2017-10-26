Литва и Люксембург первыми в ЕС будут сотрудничать в области обновляющейся энергетики

Литва и Люксембург подписали договор о сотрудничестве в области обновляющейся энергетики. Это первый договор такого рода во всем Евросоюзе (ЕС), который позволит Литве продать избыточные квоты обновляющейся энергии за 10 млн. евро.

“Литва находится среди лидеров ЕС по прогрессу в области обновляющейся энергетики. Сегодня вместе с Люксембургом мы показываем еще один пример, как можно сообща добиватся общих целей в области обновляющейся энергетики в ЕС. Существовавшую до этой поры теоретическую возможность мы сегодня превратили в практический инструмент двустороннего успеха”, – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

В договоре намечено, что в 2018–2020 годах Литва передаст часть своего избытка квот Люксембургу, а за это ей будет заплачено не менее 10 млн. евро. Вырученные средства будут инвестироваться в новые проекты обновляющейся энергетики и научные исследования. Литва должна будет получить деньги самое позднее до 2021 года.

ЕС наметил, что к 2020 году как минимум одна пятая потребляемой электроэнергии должна будет вырабатываться из обновляющихся источников энергии. В Литве эта цель достигнута в 2014 году. Сейчас этот показатель достигает в Литве 26%, а в 2020 году он должен составить 30%.

Право ЕС предусматривает, что страны могут продать часть превышенного показателя другим странам, которые из-за географического положения или ограниченных природных ресурсов не могут достичь своих целей.

BNS

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