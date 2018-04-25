Литва и Польша смогут совместно вести переговоры о приобретении лекарств

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В пятницу министры здравоохранения Литвы и Польши подписали соглашение о сотрудничестве, которое, кроме прочего, позволит странам вместе вести переговоры с производителями лекарств о более низких ценах.

В подписанном в пятницу Аурелиюсом Вяригой и польским министром Лукашом Шумовским соглашении стороны обязались сотрудничать в деле улучшения здравоохранения в обеих странах и таким образом обеспечить, чтобы эти услуги для людей стали более доступными.

По словам А. Вяриги, этот договор является нужным и долгожданным, поскольку позволит добиться лучших результатов, например, предоставит возможность вместе вести переговоры о ценах и «добиться, чтобы люди доплачивали за лекарства меньше».

«Наконец мы сможем вместе с ближайшими соседями начать создавать лучшее будущее для здравоохранения. Такое потепление отношений, прежде всего, затронет каждого человека, создание благополучия, как в Литве, так и в Польше», – сказал А. Вярига.

Стороны договорились сотрудничать в секторе реформ здравоохранения, контроля над лекарствами и медицинскими приборами, превенции и контроля над распространением инфекционных и заразных заболеваний, в сферах ранней диагностики и лечения. Также же достигнута договоренность о взаимопомощи в управлении человеческими ресурсами в здравоохранении, делиться опытом в сферах электронных услуг и инноваций.

Планируется, что будет развиваться международное здравоохранение, оказание скорой медицинской помощи в приграничных территориях.

BNS