Литва и Россия завершили переговоры о зданиях диппредставительств

Литва и Россия завершили продолжавшиеся несколько десятилетий переговоры о зданиях дипломатических представительств страны в Вильнюсе и Москве, решен и чувствительный для Литвы вопрос об использовавшемся российскими дипломатами доме в вильнюсском районе Турнишкес, сообщает в четверг газета Lietuvos zinios.

МИД Литвы подтвердил, что переговоры по соглашению об условиях вселения посольства Литвы в Москве и посольства России в Вильнюсе завершены. Неофициально говорят, что в обмен на здание литовского посольства и находящиеся рядом гостевой дом и дом дипломата Юргиса Балтрушайтиса в Москве России будет отдано находящееся в Вильнюсе здание ее посольства на улице Латвю, в районе Жверинас. Также, согласно неофициальной информации, дипломаты РФ освободят помещения в Турнишкес, недалеко от резиденции экс-президента Валдаса Адамкуса, а под строительство резиденции российского посла будет предоставлен участок земли в Валакампяй.

Как информировал МИД, достигнута договоренность по проекту соглашения, содержание которого пока не обнародуется, сейчас идет его согласование с соответствующими ведомствами Литвы и России. Однако подтверждается, что после подписания этого межправительственного соглашения утратит силу договор об используемых сейчас российским посольством помещениях на улице Турнишкю. Глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс обещал прокомментировать детали соглашения, когда будут подписаны необходимые документы.

“Переговоры проходили интенсивно, длительное время. Мы полагаем, что согласованы все интересы обеих сторон. Результаты – этого участка в Турнишкес у соседей не будет. Об этом часто спрашивают, а теперь найдено приемлемое для обеих сторон решение. Однако детали мы сможем раскрыть только после подписания соглашения”, – отметил министр.

BNS

Метки: Lietuvos žinios, Литва, МИД