Литва и США подписали соглашение о статусе американских военных

Во вторник Литва и США подписали соглашение о статусе американских военных.

Подписи под договором поставили министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл.

Министр отметил, что это “исторический день в сфере оборонного сотрудничества между Литвой и США”.

“Я убежден в том, что присутствие сил США является одним из важнейших факторов, позволяющих жителям Литвы чувствовать себя в сегодняшней ситуации безопаснее, и, я надеюсь, что постоянное присутствие сохранится и в будущем”, – сказал на церемонии подписания министр.

Посол США Э. Холл отметила, что подписанный договор “еще раз утверждает готовность обеих стран работать плече к плечу, укрепляя альянс НАТО”.

Во вторник аналогичный договор с США подпишет и Эстония. Латвия подписала его на прошлой неделе.

Переговорщики стран Балтии и США старались достичь соглашения по договорам до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, потому что когда приступит к работе новая администрация, этот вопрос может быть отодвинут в самый низ повестки дня.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обороны, военных и дипломатах называются двусторонним договором SOFA, они готовятся по инициативе США. Эти соглашения определяют статус военнослужащих США и членов их семей. Подписываемый Литвой договор вступит в силу после его ратификации в сейме.

В соответствии с соглашением, США предоставляется право судить совершивших преступления военных, но предусматривается исключение – что Литва может перенять юрисдикцию в особенно важных для нее вопросах. Соглашение также предусматривает право США пользоваться определенными военными объектами, хотя они остаются собственностью Литвы.

США с 2014 года дислоцируют в Литве роту своих военных, для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.

BNS

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